Eerste productieapparatuur GranMorgu in Suriname: ruim 600 functies voor Surinamers verwacht dit jaar

De eerste belangrijke onderzeese productieapparatuur voor het GranMorgu-olieproject is aangekomen in Suriname. Daarmee krijgt de voorbereiding op de eerste olieproductie in 2028 steeds concreter vorm. Ook op de arbeidsmarkt moet het project dit jaar verder doorwerken: naar verwachting zullen eind 2026 meer dan 600 functies door Surinaamse werknemers worden ingevuld.

De apparatuur is ontvangen bij Kuldipsingh Port Facility, een van de drie logistieke bases voor het project. Dat blijkt uit een persbericht van TotalEnergies naar aanleiding van het bezoek van voorzitter en CEO Patrick Pouyanné aan Suriname. Hij bezocht de havenfaciliteit, die al wordt gebruikt ter ondersteuning van booractiviteiten, en ontmoette president Jennifer Simons.

Sinds het definitieve investeringsbesluit in oktober 2024 verloopt de ontwikkeling volgens planning. Er wordt gewerkt aan het drijvende productie-, opslag- en overslagschip, de FPSO, en aan de onderzeese installaties en leidingen. Tegelijkertijd worden de komende boorcampagne en de installatiewerkzaamheden op zee voorbereid. Die activiteiten moeten begin 2027 van start gaan.

Naast de ontwikkeling van GranMorgu staat ook nieuw onderzoek naar olie op de agenda. Pouyanné kondigde aan dat voor 2027 en 2028 een nieuwe exploratiecampagne in Blok 58 wordt gepland. Samen met partners APA en Staatsolie wil het bedrijf met GranMorgu langdurige waarde voor Suriname creëren.

De economische verwachtingen reiken verder dan de honderden functies die dit jaar door Surinamers moeten worden ingevuld. Na volledige ontwikkeling zal het project naar verwachting ongeveer 6.000 banen ondersteunen. Dat betreft zowel directe en indirecte werkgelegenheid als banen die ontstaan door de verdere bestedingen die het project op gang brengt. Over de volledige looptijd worden de uitgaven in Suriname geraamd op 1 miljard tot 1,5 miljard Amerikaanse dollar.

Inmiddels dragen meer dan honderd lokale bedrijven uit verschillende sectoren bij aan GranMorgu. Naarmate de werkzaamheden toenemen, groeit ook de vraag naar lokale dienstverlening en technische deskundigheid. Het project levert daarmee al vóór de eerste olieproductie zakelijke activiteiten en werkgelegenheid op.

Om Surinaamse werknemers en ondernemingen op de komende werkzaamheden voor te bereiden, investeren het bedrijf en zijn aannemers in personeelswerving, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de kwalificatie van leveranciers. Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en initiatieven zoals SURICAP moeten professionals en bedrijven helpen zich voor te bereiden op zowel de uitvoering van het project als de latere productieactiviteiten.