Donateurs verdienen openheid over crowdfundinggelden van familie Leysner

(INGEZONDEN) – De zaak van Rodney Leysner, die inmiddels langer dan een maand vermist is in Suriname, blijft steeds meer vragen oproepen. Er is nog altijd geen spoor van Leysner en er is, voor zover publiek bekend, geen concreet resultaat van de zoekactie van de familie. Wat wel doorgaat, is het ophalen van geld. De familie organiseerde een crowdfunding, terwijl nog steeds onduidelijk is waarvoor de eerder opgehaalde grote bedragen precies zijn uitgegeven.

De familie heeft misdaadjournalist John van den Heuvel aangetrokken voor het onderzoek. Het is echter niet bekend hoeveel voor zijn betrokkenheid uit de crowdfunding is betaald. Van den Heuvel is bovendien niet naar Suriname afgereisd. Een concreet resultaat van zijn onderzoek is vooralsnog ook niet publiekelijk gedeeld.

De vraag is dan ook hoe effectief het onderzoek van Van den Heuvel kan zijn als hij niet naar Suriname is afgereisd. Daarbij rijst ook de vraag of Van den Heuvel nog steeds wordt betaald voor zijn betrokkenheid, terwijl vooralsnog geen concreet resultaat van zijn onderzoek bekend is.

Een belangrijke vraag daarbij is: waarom wordt opnieuw geld ingezameld als er geen duidelijkheid is over de besteding van de eerder opgehaalde grote bedragen?

Wie geld inzamelt bij de samenleving, heeft ook de verantwoordelijkheid om duidelijkheid te geven aan degenen die bijdragen. Donateurs mogen weten waar hun geld naartoe gaat en welke concrete zoekacties ermee worden bekostigd.

De vraag is dan ook of de familie eindeloos geld blijft ophalen zonder openheid te geven over de besteding van eerdere inzamelingen.

Een ander voorbeeld laat zien dat transparantie wel mogelijk is. De kosten van het reddingsteam met honden dat vanuit Nederland naar Suriname is gehaald, zijn door Rudisa betaald. De gemaakte kosten daarvan zijn publiekelijk bekend. Ook het resultaat van de inzet van het reddingsteam is bekend. Daarnaast is zelfs bekend waar het reddingsteam tijdens de zoekactie in Saramacca verbleef. Over deze zoekactie kan daardoor duidelijkheid worden gegeven over de gemaakte kosten en de uitvoering ervan.

De samenleving wil helpen zoeken en het leed van de familie delen. Maar wanneer opnieuw geld wordt opgehaald, moet daar ook transparantie en openheid tegenover staan. Mensen die bereid zijn financieel bij te dragen aan de zoektocht, mogen verwachten dat inzicht wordt gegeven in de besteding van hun geld. Het gaat immers om bijdragen van mensen die willen helpen.

Zonder transparantie over eerdere inzamelingen en zonder een concreet resultaat van het onderzoek van John van den Heuvel blijft de vraag gerechtvaardigd waarom er opnieuw geld moet worden opgehaald.

Gregory Berrenstein