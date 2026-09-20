Brand treft onverzekerd magazijn aan Martinustraat

Een magazijn aan de Martinustraat in Suriname is vrijdag 18 september door brand beschadigd geraakt. Het pand was niet tegen brandschade verzekerd. Door snel optreden van de brandweer en de politie bleef de schade beperkt tot de voorzijde.

Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij de meterkast. Kortsluiting wordt als mogelijke oorzaak genoemd, meldt de Surinaamse politie. De precieze oorzaak staat daarmee nog niet vast.

Na de brandmelding rukten agenten van het bureau Munder uit en schakelden zij de brandweer in. Toen die ter plaatse kwam, stond de loods in brand. Met de inzet van de hulpdiensten kon verdere schade worden voorkomen.

Bij de brand raakte niemand gewond.