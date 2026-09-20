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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist verliest controle bij hoge snelheid en duikt in kreek langs Ringweg

KAM Thuiszorg

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De bestuurder van een Toyota Vitz is vrijdag 18 september in de kreek beland langs de Ringweg in Suriname.

De man reed met hoge snelheid over de Ringweg-Zuid richting Charlesburg. Nabij de bocht bij pompstation RUBIS verloor hij de controle over het stuur, waarna het voertuig van de weg schoot en in het water terechtkwam.

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De bestuurder wist zelf uit de auto te komen en uit de kreek te klimmen. Hij bleef ongedeerd.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

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