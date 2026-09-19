Verband tussen riviervervuiling en Grassalco-concessie: Simons voert overleg

De eerste onderzoeksrapporten wijzen op een mogelijk verband tussen de vervuiling van de Saramaccarivier en activiteiten vanuit de Maripaston-concessie van Grassalco. President Jennifer Simons heeft daarover vrijdag 18 september overleg gevoerd met de directie en de raad van commissarissen van het staatsbedrijf. Een definitieve oorzaak is daarmee nog niet vastgesteld.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, die bij het gesprek op het Kabinet van de President aanwezig was, lichtte de voorlopige bevindingen toe. Aanleiding voor het overleg waren de bevindingen van de Nationale Milieu Autoriteit over de mogelijke oorzaak van de vervuiling, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De regering wil de aandacht niet beperken tot Maripaston. Ook het gebruik van heap leaching en andere goudwinningsprocessen elders in Suriname moet worden bekeken. Daarnaast moeten het toezicht en de naleving van bestaande protocollen worden aangescherpt. Het gaat daarbij onder meer om regels voor opslag, transport, gebruik en de verwerking van restmateriaal.

Grassalco heeft inmiddels zelf een onderzoek laten uitvoeren door een buitenlandse consultant. Daarvoor zijn monsters genomen die zowel in Suriname als in Canada worden onderzocht. Abiamofo verwacht de resultaten van de laboratoria in beide landen binnen twee weken.

Ook de omgang met verzoeken uit lokale gemeenschappen kwam tijdens het overleg aan de orde. Daarvoor is een coördinatieteam ingesteld. Grassalco is gevraagd de afstemming via dit team te laten verlopen en voorlopig geen afzonderlijke initiatieven te ondernemen.

Volgens Abiamofo is nadrukkelijk besproken dat lokale en inheemse gemeenschappen moeten worden betrokken bij de verdere besluitvorming en communicatie. Daarnaast is gesproken over het versterken van de Surinaamse laboratoriumfaciliteiten, zodat het land voor onderzoek minder afhankelijk wordt van buitenlandse laboratoria.