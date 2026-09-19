Roué Verveer & Friends brengen benefietavond terug naar Wi Eegi Kerki in Amsterdam

Wi Eegi Kerki in Amsterdam-Zuidoost vormt op vrijdag 25 september 2026 opnieuw het decor voor de Benefit Entertainment Night met Roué Verveer & Friends. De editie van dit jaar wordt georganiseerd door Lady-P en zet een traditie voort waarin entertainment en steun aan de kerk samenkomen.

Achter de avond schuilt een bijzonder verhaal. Toen de Evangelische Broedergemeente in januari 2013 haar nieuwe kerkgebouw aan de Krommehoekstraat in gebruik nam, moest daarvoor ook een hypotheek worden afgelost.

De in Suriname geboren Verveer, zelf lid van de gemeente, bedacht een manier om buiten de gebruikelijke collecte geld bijeen te brengen: een avond met bevriende artiesten die belangeloos optraden. De inkomsten uit de kaartverkoop werden bij eerdere edities gebruikt om de hypotheek af te lossen. Dat blijkt uit berichtgeving over de editie van 2024.

Het initiatief bracht door de jaren heen uiteenlopende namen naar het podium. Onder anderen Najib Amhali, Jörgen Raymann, Rayen Panday, Howard Komproe, Murth Mossel, Maan en Dwight Dissels werkten aan eerdere edities mee.

De reeks kende ook een onderbreking. Door de coronapandemie konden de edities van 2020, 2021 en 2022 niet plaatsvinden. In 2023 werd het evenement hervat, gevolgd door de negende editie op 20 september 2024. Daarmee kreeg de benefiettraditie na drie overgeslagen jaren een vervolg.

Voor de komende editie prijkt opnieuw de naam Roué Verveer & Friends op de aankondiging. Welke gasten de comedian ditmaal vergezellen, is een verrassing.

Bezoekers zijn op vrijdag 25 september vanaf 19.00 uur welkom; de voorstelling begint om 20.00 uur. De avond staat tot 23.00 uur gepland. Wi Eegi Kerki is gevestigd aan de Krommehoekstraat 136, 1104 KV Amsterdam. Kaarten kosten €25, exclusief servicekosten, en zijn verkrijgbaar via i-Ticketz.