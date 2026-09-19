Ramautarsing: “De ministers van LVV en TCT zijn puppets”

Volgens econoom Winston Ramautarsing zijn LVV-minister Mike Noersalim en TCT-minister Raymond Landveld binnen de regering van Suriname slechts ‘puppets’, omdat zij volgens hem niets te bepalen hebben. Veel zaken die hun ministeries aangaan, worden volgens Ramautarsing uiteindelijk centraal gecoördineerd vanuit het Kabinet van de President.

“Laten wij noemen het bestuur vanuit het Kabinet van de President. Deze president kwam aan en zei dat dat ding met presidentiële commissies moet ophouden. Maar ondertussen gaat ze door met het benoemen ervan, maar nu noemen ze het werkgroepen of platformen. Allerlei namen hebben ze ervoor, maar het gaat om hetzelfde ding. Namelijk dat de leiding/coördinatie aansturing vanuit het Kabinet van de President gebeurt en niet vanuit het ministerie.

Of er een probleem is op het gebied van visserij, dan komt het vanuit het kabinet en niet vanuit het ministerie. Op het gebied van luchtvaart komt het ook vanuit de president en niet vanuit het ministerie. Dus de ministers van Landbouw en TCT zijn puppets. Ze hebben niets te bepalen. Ze moeten constant terugkoppelen met het Kabinet van de President…met het gevolg dat zij ook onverschillig worden”, zei Ramautarsing in een interview op radio Awaaz.

De inmenging vanuit de centrale leiding zorgt volgens de econoom ervoor dat geen enkele minister verantwoordelijkheid wil nemen.

“Niemand heeft pride in hun job. Niemand gaat meer die extra mile, omdat de president toch beslist. Ik denk dat ze in het begin wel geprobeerd hebben om hun eigen beleid te maken, maar ondertussen veertien maanden verder neemt niemand meer initiatief. Iedereen wacht op instructies. En ik noem expliciet TCT en LVV, omdat ik daar veel contact mee heb.

En die mannen zeggen gewoon: nee, we moeten altijd eerst afstemmen met het kabinet voordat we dingen hier kunnen zeggen of doen. Tegenwoordig coördineert het Kabinet van de President zelfs ook trainingen. Terwijl het Kabinet van de President zich niet met de uitvoering zou moeten bemoeien. De president zei dat ze hiermee wilde afbreken, maar in de praktijk wordt het alleen maar erger. Het is een gebroken belofte”, aldus Ramautarsing.