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Justitie en politiePolitiekNieuws uit SurinameUitgelicht

Pawiroredjo over criminaliteit: “Het lijkt erop dat we een piek beleven”

KAM Thuiszorg

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Criminelen maken gouden sieraden buit bij gewapende roofoverval
a.i. beeld ter illustratie

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NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie in Suriname. Volgens hem staat de veiligheid steeds meer onder druk door de toename van criminaliteit, waaronder de zware gewapende berovingen die vrijwel dagelijks plaatsvinden.

“We zien dat onze veiligheid onder druk staat. Criminaliteit, het lijkt erop dat we een piek beleven. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er zware gewapende berovingen plaatsvinden. En dat baart zorgen”, zei Pawiroredjo in het programma Retrospectie op LIMFM.

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De NPS’er stelt dat de criminaliteit niet los kan worden gezien van de situatie in het binnenland. Volgens hem dreigt de regering het gezag over het binnenland steeds meer te verliezen. “Volgens mij weet de regering niet wat er achter Zanderij gebeurt”, stelt hij.

De politicus wijst daarbij op onder meer illegale goudhandel, prostitutie en drugshandel. Pawiroredjo vindt dat de autoriteiten strenger moeten optreden en overheidsdiensten beter moeten inzetten om de situatie onder controle te houden.

Als dat uitblijft, bestaat volgens hem het risico dat de situatie verder uit de hand loopt. Onder andere kunnen satellietbeelden worden gebruikt om de illegaliteit in het binnenland te monitoren.

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