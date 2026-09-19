Parmessar: “Bebouwing op bermen wordt niet aangepakt, maar breidt zich juist uit”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar betreurt dat bevoegde autoriteiten tot nu toe geen actie hebben ondernomen tegen personen die ondanks bestaande regels op bermen bouwen. Hij deed hierover vorige maand al een oproep in De Nationale Assemblée (DNA).

“Enkele autoriteiten zouden handelen, maar er wordt nog steeds niet gehandeld. Integendeel, het breidt zich uit”, zei Parmessar in het programma ABC Actueel.

De politicus voerde aan dat onder andere aan de Plutostraat te Paramaribo-Noord buurtbewoners radeloos zijn. Deze bewoners hebben hun perceel daar gekocht met de bedoeling dat zij een mooi zicht zouden hebben op het water in de trenzen.

“Nu zijn ineens hun privacy en alles weg. Met ontwaarding van hun percelen en bezittingen. Stel je voor dat je ergens woont en er komt opeens een bedrijf voor je deur. Een bedrijf waar er veel bezoekers komen tot laat in de nacht. En je weet maar nooit in deze tijd wat de veiligheid betreft”, stelt hij.

De NDP’er benadrukt wederom dat de berm onderdeel is van de openbare weg en daarmee dus ook een functie heeft.

“En een berm is nooit bedoeld om dit soort grappenmakerij en chaos te creëren. Soms ontaardt het ook, want bepaalden die feesten, maken er een potje van. Daaraan moet een halt toegeroepen worden. Een dc kan een berm alleen uitgeven als er uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring is van de minister van Openbare Werken. Maar het blijkt wat dat betreft een free for all, een chaos te zijn in dit land.

Een van de functies van een berm is ook nog dat de grote machines om trenzen schoon te maken daar vrije doorgang moeten hebben. Er zijn dus zoveel aspecten aan de berm. Willen we favela’s hebben hier net als achterbuurten in de wijken van Brazilië? Dat gebeurt hier. Nee, wij willen een net en schoon land hebben”, aldus Parmessar.