HomeOnderwerpenJustitie en politieNog vijf verdachten aangehouden na uitgewerkte informatie van inlichtingendiensten
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Nog vijf verdachten aangehouden na uitgewerkte informatie van inlichtingendiensten

KAM Thuiszorg

-

0
Archieffoto: manschappen van het Regio Bijstandsteam (RBT)

BORGOE meets PARBO

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdag nog vijf verdachten aangehouden in het kader van het lopende onderzoek naar de gewapende roofoverval aan de Frederikshoopweg in Suriname.

De aanhoudingen volgden nadat informatie was verkregen en uitgewerkt door de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA).

ADJUMA Party

Vier verdachten werden aan de Schmeltzweg opgespoord en aangehouden. Vernomen wordt dat ze zich schuil hielden in een appartement. Het gaat om Revelino G. alias ‘Demon (20), Timothy G.(29), Shandon W. (28)en Chivarro E.(29)

Later werd de aanhouding van een vijfde verdachte, Chelsy C. (20).bevestigd. Daarmee komt het totaal aantal aangehouden verdachten op vijf.

De verdachten zijn overgebracht voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet om hun mogelijke betrokkenheid en de exacte rol van elk van hen vast te stellen.

In totaal zijn er negen aanhoudingen gepleegd in deze zaak.

shop now
Adjuma Party

Vorig artikel
Parmessar: “Bebouwing op bermen wordt niet aangepakt, maar breidt zich juist uit”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival