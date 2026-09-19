Nog vijf verdachten aangehouden na uitgewerkte informatie van inlichtingendiensten

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdag nog vijf verdachten aangehouden in het kader van het lopende onderzoek naar de gewapende roofoverval aan de Frederikshoopweg in Suriname.

De aanhoudingen volgden nadat informatie was verkregen en uitgewerkt door de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA).

Vier verdachten werden aan de Schmeltzweg opgespoord en aangehouden. Vernomen wordt dat ze zich schuil hielden in een appartement. Het gaat om Revelino G. alias ‘Demon (20), Timothy G.(29), Shandon W. (28)en Chivarro E.(29)

Later werd de aanhouding van een vijfde verdachte, Chelsy C. (20).bevestigd. Daarmee komt het totaal aantal aangehouden verdachten op vijf.

De verdachten zijn overgebracht voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet om hun mogelijke betrokkenheid en de exacte rol van elk van hen vast te stellen.

In totaal zijn er negen aanhoudingen gepleegd in deze zaak.