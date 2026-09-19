NATIN wint Telesur Got Talent 2026

NATIN is vrijdagavond 18 september in de Anthony Nesty Sporthal uitgeroepen tot winnaar van Telesur Got Talent 2026. Het is de vierde keer dat de school de talentenjacht wint, na eerdere overwinningen in 2009, 2014 en 2019. In de finale wist NATIN de jury meer te overtuigen dan de leerlingen van VWO 4.

Met de overwinning komt een einde aan de talentenjacht, die na een onderbreking van zeven jaar dit jaar terugkeerde in Suriname. De competitie werd georganiseerd in samenwerking met Telesur, het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport en andere partners.

De Telesur Got Talent-show ging op 18 augustus van start in de Anthony Nesty Sporthal. In totaal namen tien middelbare scholen deel aan de competitie. Zij kregen de gelegenheid om hun talenten op het gebied van onder meer zang, dans en drama aan het publiek en de jury te presenteren.

De deelnemende scholen waren NATIN, VWO 4, Imeao 2, HAVO 3, HAVO 4, SMO, AMS, Lyceum 1, Lyceum 2 en Scholengemeenschap Para. Voorafgaand aan de competitie werden in verschillende districten ongeveer dertig scholen benaderd, waarna vijftien scholen zich aanmeldden. Uiteindelijk namen tien scholen deel.

De presentatie van de shows was in handen van Tirza Perk en Priscilla Graanoogst. De jury bestond uit Brigitte Hilversum en Rodney Deekman, aangevuld met gastjurylid Alida Neslo.

Met de herstart van Telesur Got Talent kregen jongeren de gelegenheid om tijdens de vakantie hun creativiteit te tonen, podiumervaring op te doen en hun talenten verder te ontwikkelen.