Gerrit Barron viert 75ste verjaardag in stilte: “Op naar fase vier van mijn leven”

Dichter en bekende kinderboekenschrijver Gerrit Barron vierde op vrijdag 18 september 2026 zijn 75ste verjaardag. Van een groot feest is geen sprake. “We houden het in stilte. Ik heb geen groot feest”, zegt Barron.

De schrijver kijkt met vertrouwen naar de volgende levensfase. “Op naar fase vier van mijn leven: van 75 naar 100. Ik ben in good shape.” Barron is nog altijd actief in Suriname en brengt naar eigen zeggen regelmatig tijd door in Moengo, waar hij zich bezighoudt met landbouw. Zijn inspiratie haalt hij vooral uit de mooie momenten die hij in zijn leven heeft meegemaakt.

Barron heeft meer dan zeventien kinderboeken op zijn naam staan. Tot zijn bekendste werken behoren Een lach en een traan (1978), Titri en Toto (1979), Bij Anoekoe in het bos (1980), Kamla en de vergulde man (1981), Het geheim van de Goslar (1984), Oorlog in Bakroeland (1987), De Koning van Koronie en andere verhalen (1991), Dyora de wajanpop(1995), De Hemelbrug (1999), De kinderen van Sadoema (2003) en Fort Boucou (2017).

Naast zijn boeken heeft Barron zich toegelegd op poëzie en muziek. In 1992 debuteerde hij als componist bij SuriPop met het nummer Libi Liba, uitgevoerd door zanger Clayton Peroti. Zijn eerste cd, 25 Years in Prison and 25 Years in Freedom, waarop gedichten op muziek zijn gezet, verscheen 26 jaar geleden. In 2007 volgde Swit Amini.

Ook als ondernemer heeft Barron verschillende activiteiten ontplooid. In 2000 richtte hij het lokale radiostation BOB Radio op. In 2018 zette hij zijn eerste stappen in de landbouw en begon hij onder meer met de productie van spirituele theesoorten en geneeskrachtige oliën. Sinds 2022 is hij met Barron TV ook actief in de televisiewereld, via kanaal 8.12.

Barron is van huis uit onderwijzer. Zijn 75ste verjaardag markeert voor hem naar eigen zeggen geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe levensfase.