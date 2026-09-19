Eigenaar blust brandende auto na vermoedelijke brandstichting

Een Toyota Vitz is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken op een erf aan de Vlinder Orchideestraat in Suriname. De 36-jarige eigenaar wist het vuur zelf te blussen en voorkwam daarmee verdere schade. Het dak van het voertuig raakte beschadigd.

Volgens bekomen informatie zat de eigenaar, N.R., in de woonkamer toen hij plotseling een knal hoorde. Hij liep naar buiten en zag dat zijn auto in brand stond.

N.R. verklaarde dat hij kort daarna een man zag wegrennen die hij kent als ‘Boyke’. Hij vermoedt dat deze man verantwoordelijk is voor de brandstichting. Naar eigen zeggen heeft hij echter geen ruzie met hem.

Naast het voertuig werd een lege fles terpentine aangetroffen. De politie van Lelydorp heeft de fles in beslag genomen voor onderzoek.

Omdat de eigenaar het vuur zelf had gedoofd, hoefde de brandweer niet meer ter plaatse te komen. De politie van Lelydorp onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.