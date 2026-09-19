Asfaltherstel bij kruising Lachmonstraat en Coesewijnestraat: kans op vertraging

Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder en mogelijke vertragingen bij de verkeerslichten op de kruising van de Mr. Jagernath Lachmonstraat en de Coesewijnestraat in Suriname. Aan het zuidelijke gedeelte van de Lachmonstraat wordt beschadigd asfalt hersteld. Tijdens de uitvoering kan de verkeerssituatie tijdelijk worden aangepast.

De werkzaamheden zijn woensdag 16 september begonnen en worden uitgevoerd door Caremco Holding N.V.. Het herstel maakt deel uit van het reguliere onderhoud van het wegennet.

De reparaties moeten het betreffende weggedeelte beter berijdbaar maken en de kwaliteit van het wegdek verbeteren. Daarmee wordt ook beoogd het verkeer veiliger en vlotter te laten doorstromen.

Zolang er wordt gewerkt, kan de doorstroming juist tijdelijk verminderen. Bestuurders wordt gevraagd hun snelheid aan te passen, voldoende afstand te houden en extra alert te zijn op wegwerkers en materieel op of langs de rijbaan.

Het publiek wordt om geduld, voorzichtigheid en medewerking gevraagd.