18-jarige bromfietser vlucht voor politie en duikt leegstaand perceel in; chassisnummer blijkt geveild

Een 18-jarige bromfietser is in Para aangehouden nadat hij volgens de politie eerst provocerend langs politiebureau Rijsdijk reed en daarna met hoge snelheid probeerde te ontkomen. Zijn vlucht eindigde op een leegstaand perceel, waar hij zich probeerde schuil te houden meldt de politie van regio Midden Suriname.

De jongeman, S.H., trok in de avonduren de aandacht doordat hij zonder valhelm op een luidruchtige bromfiets langs het bureau reed. Het geluid zou vermoedelijk zijn veroorzaakt door een opgevoerde motor en een drukpijp. Agenten besloten hem daarop tegemoet te rijden om een controle uit te voeren.

Toen S.H. het dienstvoertuig zag, verhoogde hij zijn snelheid en reed weg. Vervolgens stuurde hij een leegstaand perceel op, waar hij zich probeerde verborgen te houden. Politiemedewerkers wisten hem daar alsnog staande te houden.

Bij de controle van de bromfiets ontstonden vervolgens meer vraagtekens. Het chassisnummer bleek recent te zijn geveild, terwijl de documenten die de 18-jarige liet zien volgens de politie bij een andere bromfiets hoorden. De bromfiets werd daarop voor nader onderzoek in beslag genomen.

De zaak kreeg daarna nog een vervolg bij een onderzoek in de woning van S.H. Daar werden verschillende gesloopte bromfietsonderdelen aangetroffen en eveneens in beslag genomen. Er bestaat een sterk vermoeden dat deze onderdelen van diefstal afkomstig zijn, maar dat wordt nog onderzocht.

De politie van Rijsdijk meldt dat S.H. is aangehouden en in verzekering is gesteld. Het onderzoek naar zowel de bromfiets als de aangetroffen onderdelen wordt voortgezet.