Vier verdachten klemgereden en aangehouden na gewapende overval bij appartementencomplex

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben donderdag vier verdachten klemgereden en aangehouden aan de Sagopalmstraat in Suriname. De verdachten zaten in een grijze Toyota Vitz.

De vier worden in verband gebracht met een gewapende overval die eerder die dag werd gepleegd aan de Riosiestraat, een zijstraat van de Frederikshoopweg, op het terrein van appartementencomplex Barbie-City.

Vernomen wordt dat twee slachtoffers in het appartement werden overvallen en beroofd van hun halskettingen en een mobiele telefoon. Tijdens de overval werden ook schoten gelost.

De verdachten H.D. (32), D.B. (31), T.S. (26) en J.W. (22) werden in het betrokken voertuig aangetroffen en aangehouden. De gestolen halskettingen en mobiele telefoon zijn inmiddels teruggevonden.

De aanhoudingen volgden op basis van uitgewerkte informatie van diverse gespecialiseerde inlichtingendiensten. Tijdens huiszoekingen werden daarnaast vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten worden ook in verband gebracht met meerdere overvallen. Zij zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek duurt voort.