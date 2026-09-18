Van Samson: NDP’ers hadden beter naar plek van vissterfte kunnen gaan dan naar mennonieten

VHP-parlementariër Cedric van Samson noemt het een pure politieke aanval dat zijn collega’s Rabin Parmessar en Jennifer Vreedzaam van de NDP aan het hoofd van een zwaarbeveiligde delegatie een bezoek hebben gebracht aan de mennonieten in het Tibitigebied in het district Para. De VHP’er vraagt zich af waarom eenzelfde voortvarendheid niet zichtbaar was bij de massale vissterfte in de Saramaccarivier, die werd gelinkt aan werkzaamheden van een ondernemer op een concessie van Grassalco.

“Ik denk dat Parmessar en zijn collega’s, met die hele beveiliging die hij bij zich had, liever naar Grassalco hadden moeten gaan. Dit is pure voor-de-gek-houderij. Dat mijn collega Parmessar probeert een politieke aanval te openen op de vorige regering, terwijl de vraag gesteld zou moeten worden: wat hebben deze mennonieten verkeerd gedaan?

Ik heb reportages gezien en de plek is netjes. Ik heb geen cyanide, kwik of bordelen daar gezien. Dus wat doen deze families daar verkeerd? Ik heb geen last van mennonieten. Suriname heeft last van hypocrieten”, zei Van Samson in een interview op TBN.

De politicus voerde aan dat het bezoek een afleidingsmanoeuvre van de coalitie is, waaronder vooral de NDP-gezanten, om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk gebeurt. Het echte probleem volgens hem heeft betrekking op de dode vissen in de Saramaccarivier. Dat is waar de NDP’ers de hele delegatie met beveiliging, een milieuactivist en journalisten naartoe hadden moeten meenemen. Daarnaast moet men zich afvragen hoe een vroegere concessie van Bruynzeel plotseling is gekomen bij de mennonieten. Want dat zou betekenen dat deze groep niet bezig is met ontbossing en natuurvernietiging, maar bezig is in een concessiegebied dat al was voorgeprojecteerd om tot ontwikkeling te worden gebracht.

“Ik heb hier geen last van enige mennoniet. Niemand in Paramaribo heeft last van een mennoniet. Waar we last van hebben, is de vergiftiging van het rivierwater met een substantie, waarbij de president niet gezegd heeft dat ze het zoeken naar goud gaat stoppen. Waarom ga je die mennonieten stoppen?

Wat hebben die mennonieten zo gedaan dat er een deurwaardersexploot naar de mennonieten gaat? Als je zou zeggen dat het gebied toebehoort aan het gemeenschapsbos van een bepaalde groep, dan is er wel een punt. Maar er is geen deurwaardersexploot geweest naar een van die ondernemers die werken in het Maripaston-gebied”, stelt de parlementariër.

Van Samson stelt verder dat Vreedzaam een aanslag geprobeerd heeft te plegen op de intelligentie van het volk door te stellen dat er hectaren aan bos verloren gaan, omdat het bos niet meer geplant gaat kunnen worden. Als voorbeeld haalt hij het gebied rondom het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer aan, waar jaren terug ook bos en gemeenschappen plaats hebben moeten maken voor de Afobakastuwdam.

“Het Van Blommesteinmeer is 135.000 hectare. Misschien weet mevrouw Vreedzaam niet dat er ook bos daar was en er woonden mensen in dat bos. Waar zijn ze nu? Zijn ze weer gekomen? Is dat bos weer gegroeid? Mensen moeten geen aanslag plegen op onze intelligentie. Als jij geen hersenschudding kan krijgen, dan is dat jouw zaak. Maar je moet niet denken dat de rest van Suriname net zo dom is. Overal waar er ontwikkeling komt, ga je plaats moeten maken voor de natuur”, aldus de VHP’er.