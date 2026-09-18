Twee politiemannen in verzekering gesteld in zaak van verdwenen kwik

Twee politiemannen van de afdeling Fraude zijn vrijdag door het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld in verband met het onderzoek naar de verdwijning van een grote hoeveelheid kwik uit een container op het politieterrein van Geyersvlijt.

Het gaat om de agenten van politie eerste klasse R.C. en derde klasse V.K. Het tweetal wordt ervan verdacht meer te weten over de verdwijning van ruim 537 kilogram kwik.

De kwik was opgeslagen in een container op het politieterrein, maar werd op een gegeven moment vermist. Tijdens het lopende onderzoek zijn de twee politiemannen als verdachten aangemerkt en vervolgens in verzekering gesteld.

De exacte omstandigheden waaronder de kwik is verdwenen, worden momenteel onderzocht. Het is nog niet duidelijk waar de hoeveelheid kwik is gebleven en welke rol de verdachten daarbij zouden hebben gespeeld.