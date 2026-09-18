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Scooterrijder met ambulance afgevoerd na aanrijding in binnenstad Paramaribo

KAM Thuiszorg

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Een scooterrijder is woensdagochtend vroeg gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

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De oorzaak van de aanrijding nabij de Dr. Sophie Redmondstraat is nog niet helemaal duidelijk.

Zowel het voertuig als de scooter raakten zwaar beschadigd en werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie van Centrum heeft het geval in onderzoek.

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