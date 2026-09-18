Schoonmaakster gaat naar casino na stelen 15.000 euro en 5.000 USD

Een 40-jarige schoonmaakster in Suriname heeft bekend € 15.000 en USD 5.000 te hebben gestolen uit de woning van een familie bij wie zij werkte. De vrouw verklaarde tijdens haar verhoor dat zij een groot deel van het geld had uitgegeven aan aankopen en casinobezoeken. Bij haar werd nog € 7.000 en USD 3.700 aangetroffen en in beslag genomen, meldt de Surinaamse politie.

De verdachte, P.L., is in verzekering gesteld. Zij werkte bij een familie die een bedrijf in zwaar materieel runt. De diefstallen zouden hebben plaatsgevonden terwijl het gezin op vakantie was in het buitenland en een bejaard familielid alleen in de woning was achtergebleven.

P.L. zou op onbewaakte momenten een sleutel hebben weggenomen van een ruimte waar de familie geld bewaarde. Zij wist dat het geld daar lag en zou er op verschillende momenten bedragen hebben uitgehaald.

Na de vakantie ontdekte de familie dat er iets niet klopte aan de tas waarin het geld werd bewaard. Sporen van braak waren er niet. Uit het onderzoek bleek dat uit meerdere geldbundels bedragen waren gehaald, terwijl de verpakkingen intact waren gebleven.

De hoofdbewoonster wist hoe het geld was verpakt. Bij het natellen stelde zij vast dat een deel ontbrak. Omdat P.L. de enige buitenstaander was die toegang tot de woning had gehad, kwam zij als verdachte in beeld.

Tijdens het verhoor bij de recherche gaf de vrouw de diefstal toe. De Afdeling Recherche Regio Midden onderzoekt de zaak verder aldus de Politie van Regio Midden Suriname.