Politieman opgepakt na vondst 171 dozen vermoedelijk gesmokkelde melkpoeder

Een politieambtenaar en een tweede man zijn in het Westen van Suriname aangehouden nadat in een loods aan de Rambaran Mishreweg een grote partij melkpoeder werd ontdekt. In totaal werden 171 dozen in beslag genomen, samen met een Toyota Noah waarin de goederen waren opgeslagen.

Aanleiding voor het onderzoek was informatie over een vermoedelijke smokkellading die uit Guyana afkomstig zou zijn. Een rechercheteam stelde daarop een onderzoek in bij de loods aan de Rambaran Mishreweg in Nickerie en trof de partij melkpoeder aan.

Volgens de Recherche van Regio West zijn in verband met de zaak B.A., alias ‘Tale’, en F.S., alias ‘Kopro’, aangehouden. B.A. is werkzaam als politieambtenaar.

Tijdens het onderzoek in de loods werd ook een witte Toyota Noah aangetroffen. In het voertuig lagen de 171 dozen melkpoeder. Zowel de partij goederen als het voertuig is door de autoriteiten in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude en Economische Delicten (FED). Het onderzoek naar de herkomst van de melkpoeder en de verdere omstandigheden rond de zaak wordt voortgezet.