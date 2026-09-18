Pakkitow: “Salaris DNA-lid verlagen naar 50.000 SRD en ambtenaren juist forse salarisverhoging geven”

De regering in Suriname heeft besloten de 15% loonsverhoging, die per 1 september 2026 is opgenomen in de nieuwe bezoldigingsreeksen, voorlopig aan te houden voor leden van het kabinet alsook voor leden van de Nationale Assemblée (DNA). NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet vindt dat er nu juist ruimte is om de salarissen van parlementariërs te verlagen naar SRD 60.000 of mogelijk SRD 50.000 en tegelijkertijd de salarissen van ambtenaren aanzienlijk te verhogen.

“Ik vind dat wij nu in de positie zijn waarin wij eigenlijk de salarissen kunnen terugdraaien. In plaats van 140.000 SRD, naar 60.000 SRD of misschien zelfs 50.000 SRD. En dan de ambtenaren een forse verhoging geven”, zei Biervliet in een interview op radio Awaaz.

Voor de politicus en activist gaat het argument dat deze financiële voorzieningen voor parlementariërs, leden van de regering en de rechterlijke macht tijdens de regeerperiode van wijlen oud-president Chan Santokhi zijn ingevoerd, niet op. Het huidige parlement zou gewoon een agendapunt hierover kunnen hebben uitgeschreven om dit terug te draaien en hierdoor samen met de rest van de samenleving te bezuinigen.

“Maar dat is niet gebeurd. Mensen blijven de 140.000 SRD accepteren, terwijl de ambtenaren van Suriname die keihard elke dag naar het werk gaan en jaren geen forse loonsverhoging hebben gekregen, het niet krijgen. Ik vind dat zij het verdienen. Niet de DNA-leden, niet de ministers, niet de directeuren en ook niet de RvC-leden”, aldus Biervliet.

Voor de NDP’er is het heel erg teleurstellend dat enkele van zijn partijgenoten die nu in het parlement zitten, ondanks een belofte tijdens de afgelopen verkiezingscampagne, nu ineens zwijgen over de terugdraaiing van deze relatief forse voorzieningen.

“Politiek in Suriname is heel erg gevoelig. Hetgeen ze zeggen en beloven, komt amper uit. De ambtenaren verdienen een forse salarisverhoging. Alleen al aan het vervoer naar het werk en de huur ben je je hele salaris kwijt. Dat betekent dat je geen tijd hebt voor je kinderen, familie en voor jezelf. Dus het is letterlijk overleven in Suriname op dit moment. Het is vreselijk zwaar. Voor heel wat mensen is het zwaar”, aldus de NDP’er.