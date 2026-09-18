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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Onbekenden stichten brand bij woning, omstanders grijpen snel in

KAM Thuiszorg

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vuur suriname

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Bij een woning te Houttuin in Suriname is donderdagavond brand gesticht door onbekenden. Dankzij snel ingrijpen van omstanders kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde.

Volgens de melding ontstond de brand rond 19.40 uur bij een woning aan de Bambammakkalaan. Omstanders wisten de vlammen zelf te doven voordat de situatie verder uit de hand liep.

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De achtergevel van de woning liep door de brand schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Wie verantwoordelijk is voor de brandstichting, is nog niet bekend. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.

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