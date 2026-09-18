OM Suriname schakelt Interpol in voor opsporing Ryan Torilal in zaak-Leysner

Rodney Leysner was kort vóór zijn laatste bekende telefonische contact samen met de voortvluchtige Ryan Kenneth Torilal (42). Dat staat in de conceptaanvraag voor een Red Notice die Waterkant.Net heeft ingezien. Het document beschrijft ook hoe de auto van de vermiste Nederlander verbrand, met een graafmachine samengedrukt en begraven werd teruggevonden op een terrein onder beheer of controle van Torilal.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft Interpol gevraagd de verdachte internationaal te signaleren. Het verzoek bevindt zich nog in de beoordelingsfase: pas na goedkeuring kan de Red Notice worden geplaatst. De conceptaanvraag vermeldt 17 september 2026 als datum bij de berichtreferentie en noemt opsporing en aanhouding met het oog op uitlevering als doel.

De beschrijving van de zaak begint bij zondag 16 augustus. Die dag meldde Rodney Rotsburg, directielid van Rudisa N.V., zijn mededirectielid Leysner als vermist bij de politie. Volgens die melding was Leysner op zaterdag 15 augustus met zijn witte Kia Sorento van huis vertrokken. Vanaf de middag konden familieleden, bekenden en medewerkers van het bedrijf hem niet meer telefonisch bereiken of persoonlijk met hem in contact komen.

Uit het onderzoek zou vervolgens zijn vastgesteld dat Leysner kort vóór het laatste bekende telefooncontact in het gezelschap van Torilal verkeerde. Het formulier vermeldt niet met wie dat telefoongesprek plaatsvond of wat daarbij werd besproken. De auto werd later aangetroffen op een perceel aan de Oost-Westverbinding, ter hoogte van kilometer 74 in Saramacca. Volgens de aanvraag valt dat terrein onder het beheer of de controle van Torilal; er staat niet dat hij de eigenaar is.

In het document worden vier geïdentificeerde verdachten genoemd. Drie van hen zijn aangehouden en na afstemming met justitie in detentie gebleven. Torilal wordt aangeduid als hoofdverdachte en was volgens de aanvraag tot het moment van opstellen niet in Suriname gevonden. Het bevel tot zijn opsporing en aanhouding werd op 26 augustus 2026 uitgevaardigd door procureur-generaal Garcia Paragsing.

De verdenkingen betreffen deelname aan een criminele organisatie, moord, doodslag, zware mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg, zware mishandeling met de dood tot gevolg en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Daarnaast worden medeplegen en medeplichtigheid aan verschillende van deze feiten genoemd. Het formulier vermeldt levenslange gevangenisstraf als maximaal mogelijke straf. Torilal wordt gezocht voor vervolging; het document bevat geen vaststelling van zijn schuld.

De aanvraag sluit niet uit dat Torilal Suriname illegaal heeft verlaten. Guyana en Brazilië worden genoemd als mogelijke reisbestemmingen, maar een verblijf daar wordt niet bevestigd. Bij zijn signalement staan waarschuwingen voor bewapening, vluchtgevaar en gewelddadigheid. De verdachte wordt beschreven als ongeveer 1,79 meter lang, stevig gebouwd, met donkere ogen en zwart haar.

Suriname geeft in het formulier aan dat bij een arrestatie om uitlevering zal worden gevraagd, met inachtneming van de toepasselijke nationale wetgeving en verdragen. Ook wordt toestemming gegeven om delen van de aanvraag openbaar te maken, met als doel de kans op een snelle aanhouding te vergroten. Of en wanneer Interpol de Red Notice goedkeurt, blijkt niet uit het document.