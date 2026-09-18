Nederlandse ministers geven geen inhoudelijk antwoord op noodkreet familie Leysner

De familie van de in Suriname verdwenen Nederlander Rodney Leysner vraagt de Nederlandse overheid om hulp, maar krijgt volgens De Telegraaf van de Nederlandse ministers David van Weel van Justitie en Veiligheid en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken geen openbare inhoudelijke antwoorden. Welke stappen Nederland heeft gezet en wat de bewindslieden kunnen betekenen voor de zoektocht, blijft daarmee onduidelijk.

De jongere zus van Leysner, Nathalie, heeft beide ministers een noodkreet gestuurd. Zij wil dat alles wordt gedaan om haar broer te vinden en begrijpt niet waarom de Nederlandse overheid volgens haar geen hulp aanbiedt. “Rodney is een Nederlands staatsburger, zijn leven is toch belangrijk?”, zegt zij in krant, die de bewindslieden om een reactie vroeg.

Aan Van Weel werden onder meer vragen voorgelegd over mogelijkheden om de opsporing te versnellen en over eventuele contacten met de Surinaamse overheid of de ambassadeur. Zijn woordvoerster ging daar niet inhoudelijk op in en noemde de kwestie een Surinaamse aangelegenheid. Ook kwam er geen antwoord op de vraag over het volgens de berichtgeving ontbreken van een internationale signalering van de hoofdverdachte.

Van Berendsen kwam evenmin een persoonlijke inhoudelijke reactie. Zijn ministerie liet via een woordvoerder weten dat medewerkers contact onderhouden met de naasten om hen te ondersteunen. Over individuele zaken worden verder geen details met de media gedeeld. Die reactie geeft geen duidelijkheid over eventuele Nederlandse betrokkenheid bij de opsporing.

De terughoudendheid van beide ministeries laat de vragen van de familie over concrete hulp onbeantwoord. Uit hun reacties valt niet vast te stellen welke diplomatieke contacten er mogelijk zijn geweest of welke inzet achter de schermen plaatsvindt.