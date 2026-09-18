Eerst helpen, niet filmen: veertig kinderen krijgen EHBO-training in Paramaribo

Bij een ongeval direct de telefoon pakken om te filmen? Veertig kinderen en jongeren uit Ma-Retraite, Combé en omgeving kregen woensdag 16 september een andere boodschap mee: blijf kalm, kom in actie en schakel hulp in. Tijdens een basistraining EHBO en Veiligheid in Paramaribo leerden deelnemers van 6 tot 16 jaar hoe zij iemand in nood kunnen helpen.

De training vond plaats op het sportcomplex van B.O.Y.S. (Bless our young sporters) aan de Eldoradolaan in Suriname. Volgens een persbericht over de activiteit stond onder meer centraal dat het bellen van de hulpdiensten via 115 voorrang moet krijgen op het maken van opnamen.

Instructeurs van het Surinaams Rode Kruis legden uit hoe de kinderen kunnen handelen bij snijwonden, brandwonden en schaafwonden. Ook kwamen epilepsie, verstikking en het bewaren van rust in noodsituaties aan bod. De deelnemers kregen een naslagboekje mee met informatie over eerste hulp en het gebruik van hulpmiddelen.

Lions Club Paramaribo North verzorgde de coördinatie, ondersteuning en versnaperingen. Voorzitter Sanjay Debipersad benadrukte het belang van onderwijs en het ontwikkelen van essentiële persoonlijke en sociale vaardigheden bij jongeren. Hij verbond het initiatief aan de doelstellingen van de club en de internationale duurzameontwikkelingsdoelen voor Suriname. Ook bedankte hij de individuele donateurs die de activiteit hielpen mogelijk maken.

Voor Lucien Dubois, coördinator van de vakantieschool van S.V. Ma-Retraite, past de training bij de inzet om kinderen uit de buurt een veilige omgeving en ontwikkelingskansen te bieden. Leden en vrijwilligers werken daar gezamenlijk aan. Hij wees daarnaast op het initiatief ‘SPIJS van Nijs’, waarbij iedere vrijdag wordt gekookt voor kansarmen.

Aan het begin van de middag ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname. Projectcoördinator Quintis Ristie onderstreepte bij de afsluiting dat kennismaking met uiteenlopende activiteiten kinderen kan helpen hun interesses en talenten te ontdekken. Deze dag stond daarbij in het teken van een praktische vaardigheid: weten hoe hulp kan worden geboden wanneer een ander in nood verkeert.