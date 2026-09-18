33-jarige vrouw dood binnengebracht bij RGD-poli

Een 33-jarige vrouw is vrijdagochtend 18 september dood binnengebracht bij de RGD-poli Latour in Suriname, nadat zij eerder die ochtend om hulp had gevraagd wegens ademhalingsproblemen.

De vrouw zou eerder in de ochtend een bekende hebben gebeld met het verzoek haar naar de dokter te brengen. Zij gaf daarbij aan niet te kunnen ademen. De man was niet in de buurt en stuurde zijn zoon om haar op te halen.

Volgens de verklaring van de man viel de vrouw terwijl zij naar het voertuig liep. Zijn zoon zou vervolgens een buurman om hulp hebben gevraagd om haar in de auto te zetten. Daarna werd zij naar de RGD-poli Latour gebracht.

Bij aankomst werd een rolstoel gehaald. Tijdens het controleren van de vrouw bleek zij geen voelbare pols meer te hebben en waren haar gezicht en lippen bleek. Zij werd naar binnen gebracht, waar de reanimatie plaatsvond. Toen die geen resultaat opleverde, werd de Surinaamse politie ingeschakeld. De melding kwam rond 08.30 uur binnen.

Een arts stelde de dood vast, maar kon niet vaststellen waaraan de vrouw was overleden. Volgens de eerste bevindingen van de Forensische Opsporing waren er geen tekenen van een misdrijf.

Een zus verklaarde dat de vrouw in juni chikungunya had gehad en een aanhoudende hoest had. Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.