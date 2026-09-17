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Velvet Affairs terug in Suriname voor stijlvolle End of Year Celebration in Torarica

KAM Thuiszorg

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Velvet Affairs terug in Suriname voor stijlvolle End of Year Celebration in Torarica

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Een avond vol R&B, Caribbean sounds en Champagne Chique: Velvet Affairs keert op dinsdag 22 december 2026 terug naar Suriname. Na de succesvolle editie in december vorig jaar presenteert het concept samen met Torarica Events een feestelijke afsluiting van het jaar in de Royal Ballroom van Torarica Resort.

Voor deze editie maakt de Banquethal plaats voor de ruimere ballroom. Het decor voor een avond waarop stijlvolle outfits, mooie ontmoetingen en een bruisende dansvloer samenkomen.

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Muzikaal draait alles om een heerlijke mix van oldschool en newschool R&B, aangevuld met Caribbean sounds. Van vertrouwde klassiekers die uitnodigen tot meezingen tot de nieuwste favorieten: het Velvet Affairs Soundsystem, met een selectie van top-dj’s uit Suriname en Nederland, verzorgt de muziek.

Ook staat er een surprise act op het programma. De naam blijft voorlopig geheim en geeft deze eindejaarseditie een extra verrassing.

De avond richt zich op een publiek van 25 jaar en ouder. Met Champagne Chique als dresscode krijgt de End of Year Celebration een feestelijke, elegante uitstraling. Dit mag je niet missen: regel je early bird kaarten vandaag nog hier via EventBrite.

📅 Dinsdag 22 december 2026
🕘 21.00 – 03.00 uur
📍 Royal Ballroom, Torarica Resort
🥂 Leeftijd: 25+
✨ Dresscode: Champagne Chique

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