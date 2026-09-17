Surinamer krijgt celstraf voor overtreding verblijfsverbod in Frans-Guyana

Een Surinamer is in Saint-Laurent-du-Maroni, Frans-Guyana, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden.

De man werd maandag 14 september in het centrum van de stad gecontroleerd tijdens een patrouille van een eenheid van de grenspolitie.

Bij de controle bleek dat hij zich illegaal op Frans grondgebied bevond. Daarnaast gold tegen hem een gerechtelijk verbod om zich op het Franse nationale grondgebied te bevinden.

Volgens de politie was de man al bekend bij de autoriteiten. Na zijn aanhouding werd hij in verzekering gesteld en vervolgens voorgeleid aan de rechter.

De rechtbank in het buurland van Suriname veroordeelde hem uiteindelijk tot zes maanden gevangenisstraf.