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Stel aangehouden op verdenking van mensensmokkel en arbeidsuitbuiting

KAM Thuiszorg

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Politiebureau in Suriname
Archieffoto: Politiebureau in Suriname

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De gespecialiseerde afdeling Trafficking in Persons (TIP) heeft woensdag 16 september twee personen in Suriname aangehouden op verdenking van mensensmokkel en arbeidsuitbuiting. De aanhoudingen vonden plaats in een horecagelegenheid die door de verdachten wordt geëxploiteerd.

Het gaat om een Venezolaanse vrouw en haar Surinaamse partner R.S., die in de samenleving onder meer bekend is als ondernemer en DJ. Bij de actie kreeg TIP ondersteuning van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de Criminal Intelligence Unit (CIU).

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Volgens het lopende onderzoek worden de twee personen ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het naar Suriname brengen van een Venezolaanse vrouw en haar twee minderjarige kinderen. Het gezin zou vanuit Venezuela via Brazilië en Guyana naar Suriname zijn gebracht. Daarbij zou de vrouw niet over geldige reisdocumenten hebben beschikt.

Na aankomst in Suriname zou de vrouw in de horecagelegenheid van de verdachten te werk zijn gesteld. De politie onderzoekt onder meer vermoedens van arbeidsuitbuiting, mishandeling en onderdrukking en de omstandigheden waaronder zij haar werkzaamheden moest verrichten.

Ook wordt onderzocht op welke wijze de vrouw en haar kinderen naar Suriname zijn gebracht en welke rol beide verdachten daarbij zouden hebben gespeeld.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten in verzekering gesteld in het belang van het verdere strafrechtelijke onderzoek.

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