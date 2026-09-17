Rechter-commissaris laat verdachte beroving Villa Brazil vrij: ‘Hij bleef op de achterbank zitten’

In de zaak van een gewapende overval op een winkel op het goudveld Villa Brazil te Sipaliwini, heeft de rechter-commissaris in Suriname de 25-jarige verdachte die aangeduid werd als C.B. in vrijheid gesteld. Dat gebeurde tijdens de rechtmatigheidstoets van zijn aanhouding en detentie, bevestigt zijn advocaat Derrick Veira tegenover Waterkant.Net.

Volgens de verdediging was vanaf het begin duidelijk dat de man, wiens correcte initialen S.B. zijn, niet bij de beroving betrokken was. Hij zou vrijdag 11 september als goudzoeker met drie anderen in het voertuig zijn meegereden.

Onderweg merkte de bestuurder op dat er onvoldoende brandstof was, waarna deze samen met twee andere inzittenden naar een nabijgelegen winkel zou zijn gegaan om brandstof te halen. Daar zouden vervolgens berovingen zijn gepleegd.

S.B. zou al die tijd op de achterbank zijn blijven zitten. Volgens zijn advocaat heeft hij niets van de beroving gemerkt en is hij daar ook achteraf niet over geïnformeerd.

Veira voerde daarnaast aan dat het niet voor de hand ligt dat S.B. op de achterbank zou zijn gebleven als hij vooraf van een beroving had geweten. In dat geval had hij volgens de verdediging juist achter het stuur kunnen plaatsnemen om zo nodig snel met het voertuig te vertrekken.

Ook zouden camerabeelden die veilig waren gesteld door de Surinaamse politie S.B. niet bij de beroving plaatsen. De verdediging verzocht de rechter-commissaris daarom hem niet langer als verdachte aan te merken en zijn detentie op te heffen.

Volgens Veira is de rechter-commissaris tijdens de toetsing met dat verzoek meegegaan, waarna S.B. is vrijgelaten.