Recherche Paramaribo doet invallen na inbraken en stuit op kluis

De recherche van Paramaribo heeft woensdag op meerdere locaties invallen gedaan naar aanleiding van een reeks inbraken. Tijdens de actie stuitte men op een kluis die vermoedelijk werd buitgemaakt bij een woninginbraak aan de Saturnusstraat in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de operatie plaatsvond in het Zuiden van Paramaribo en dat de recherche daarbij ondersteuning kreeg van het Regio Bijstand Team Paramaribo, het Quick Response Team en de inlichtingendienst van de Surinaamse politie.

Meerdere woningen werden doorzocht. Buurtbewoners zeggen te zijn opgeschrikt door de aanwezigheid van zwaarbewapende politiemannen. Volgens een bron vonden de doorzoekingen plaats in opdracht van een bekende hulpofficier.

Bij de inbraak woensdagochtend aan de Saturnusstraat in het ressort Geyersvlijt werden twee kluizen weggenomen. De melding daarvan kwam om 07.11 uur binnen. Wat er in de kluizen zat, was op dat moment nog onbekend.

Of de aangetroffen kluis daadwerkelijk uit die woning afkomstig is, moet nog worden vastgesteld. Over eventuele aanhoudingen is vooralsnog geen informatie beschikbaar.