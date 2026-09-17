President Simons zal wereldleiders toespreken bij Verenigde Naties in New York

President Jennifer Simons zal op 22 september 2026, de eerste dag van het Algemeen Debat van de Verenigde Naties, wereldleiders toespreken in New York. Suriname wil daarbij een duidelijke boodschap uitdragen over het naleven van internationale afspraken en het beschermen van de internationale rechtsorde. Ook klimaat en de mogelijkheden van Suriname als groen land krijgen aandacht.

Volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking staat Simons in het tweede dagdeel als vierde spreker gepland. Dat zei hij in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. De president bereidt zich voor op deelname aan de 81ste Algemene Vergadering van de VN. De bijeenkomst met wereldleiders vindt plaats van 21 tot en met 24 september en heeft als thema: “Vertrouwen herstellen, de transitie beheren: een VN die resultaten levert voor iedereen”.

Bouva roept de Surinaamse bevolking op de toespraak te volgen en het staatshoofd te steunen. Hij noemt het een prestigieus moment en verwijst naar haar optreden tijdens de vorige vergadering in 2025, dat hij omschrijft als historisch en inhoudelijk duidelijk. Ook dit jaar wil Suriname het belang benadrukken van samenwerking tussen landen om gezamenlijke problemen volgens afgesproken regels op te lossen.

Naast haar toespraak staan ontmoetingen met andere landen centraal tijdens het bezoek. Er is al in kaart gebracht met welke landen gesprekken worden voorbereid. De prioriteit ligt bij grens- en buurlanden, landen van herkomst en regionale partners waarmee Suriname een strategische relatie heeft. Daarnaast zijn andere strategisch belangrijke landen geselecteerd voor overleg op het hoogste politiek-bestuurlijke niveau.

De aanwezigheid van internationale leiders biedt ook gelegenheid om economische contacten te leggen. Als aankomend olieproducerend land wil Suriname gesprekken voeren met potentiële investeerders. Bouva wijst op de grote energiepotentie en benadrukt dat het land als gelijkwaardige partij moet kunnen onderhandelen. Daarbij moet, in opdracht van Simons, steeds het Surinaamse belang vooropstaan.

Op klimaatgebied wil Suriname de waarde van zijn bossen en biodiversiteit onder de aandacht blijven brengen. Bouva verwijst daarbij naar de toezegging van USD 20 miljoen die vorig jaar werd gedaan door een internationale coalitie van vijf grote natuur- en milieuorganisaties. Die steun is bedoeld voor het behoud van de Surinaamse natuur.

De voorgenomen wettelijke regeling in dat verband is echter nog niet volledig afgerond. “Helaas hebben we ons deel niet kunnen volvoeren om dat helemaal bij wet te regelen zoals dat was voorgenomen”, erkent Bouva. Volgens de minister worden wel stappen gezet om de beoogde wettelijke verankering alsnog te realiseren.