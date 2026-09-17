Olie en gas: opbrengsten van heden investeren voor inkomsten in de toekomst

[INGEZONDEN] – Op vrijdag 4 september 2026 organiseerde de Orange Movement 2.0 in het Lalla Rookhgebouw een inhoudelijke bijeenkomst met als thema “De strategische betekenis van olie en gas voor Suriname”. De presentatie werd verzorgd door professor M. Schalkwijk. Op heldere wijze ging hij in op:

de strategische betekenis van de olie- en gassector;

de kansen die deze ontwikkeling Suriname biedt;

de uitdagingen en verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan.

Het goed opgekomen publiek volgde de uiteenzetting met aandacht. De bijeenkomst vormde daarmee een belangrijk moment van kennisdeling en bewustwording over een ontwikkeling die bepalend kan zijn voor de economische en strategische toekomst van Suriname.

Belang voor Suriname

De opbrengsten uit olie en gas bieden Suriname grote kansen, maar brengen tegelijkertijd ook grote verantwoordelijkheden met zich mee.

De centrale vraag is niet alleen hoeveel Suriname uit zijn natuurlijke hulpbronnen kan halen, maar vooral: hoe deze rijkdom strategisch kan worden ingezet, hoe dit op een verantwoorde wijze kan gebeuren en hoe de opbrengsten duurzaam kunnen worden benut, rekening houdend met de huidige én toekomstige generaties.

Conclusie

De bijeenkomst heeft opnieuw het belang onderstreept van kennis, bewustwording en een inhoudelijke dialoog over ontwikkelingen die van grote betekenis kunnen zijn voor Suriname.

De Orange Movement 2.0 blijft zich inzetten voor:

bewustwording;

kennisdeling;

een open en inhoudelijke dialoog over vraagstukken die bepalend kunnen zijn voor de toekomst van ons land.

Noot: Professor Schalkwijk was voorzitter van de commissie “Strategische groep voor olie- en gas beleid” die door President Chandrikapersad Santokhi in het leven was geroepen. Hun bevindingen zijn in een rapport vervat.

P. Bissumbhar