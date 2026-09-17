Laco lanceert Alexion Hospitality en Events in Suriname

Velasco Aalstein, beter bekend als Laco, zet vanaf oktober een nieuwe stap binnen de Surinaamse horecasector met Alexion Hospitality en Alexion Events. Onder Alexion brengt hij twee activiteiten samen: consultancy voor horecaondernemers en samenwerkingen rond concepten en events.

De eerste projecten van Alexion Events staan inmiddels gepland. Op 10 oktober gaat Satra Bakana van start bij Sara’s Brunch Cafe, op 17 oktober keert Bon Vibes na twee jaar terug bij De Waag en ook Déja Vu bij Dream Cafe staat voor oktober op de agenda. Ondertussen wordt al gekeken naar nieuwe horecapartners voor toekomstige projecten.

Met Alexion Hospitality richt Laco zich op consultancy. Hij adviseert ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, conceptontwikkeling, teamstructuur, personeelsorganisatie, kwaliteit en gastbeleving. Volgens hem wordt het succes van een zaak daarbij niet alleen bepaald door hoe druk het is.

“Een drukke zaak betekent niet automatisch dat je onderneming intern goed functioneert. Succes zit ook in je structuur, je organisatie, je personeel en de kwaliteit die je iedere dag kunt blijven leveren.”

Die kijk op het vak komt voort uit jarenlange praktijkervaring. Zijn band met de horeca begon al op achtjarige leeftijd in Suriname. Een kennis van de familie was eigenaar van een café en wanneer hij bij haar verbleef, ging hij mee naar de zaak.

“Ik mocht niet uit de kamer komen, maar ging toch stiekem het café in. Daar is mijn liefde voor de horeca begonnen.”

In de jaren daarna deed Laco ervaring op in Suriname, Aruba en Nederland. Hij vervulde vrijwel alle functies binnen de sector en groeide later door richting management, bedrijfsvoering en conceptontwikkeling. Na jarenlang binnen verschillende horecaondernemingen te hebben gewerkt en meegebouwd aan hun ontwikkeling, vond hij het tijd om voor zichzelf te beginnen.

Tegenwoordig woont Laco in Nederland, maar Suriname blijft een belangrijk werkgebied voor Alexion.

“Het is het land waar ik geboren en opgegroeid ben. Suriname heeft mij gevoed en ik wil ook iets terugbrengen. Ik zie hoeveel potentie we hebben en wil meehelpen om de kwaliteit verder omhoog te brengen. Wij doen niet onder voor de rest van de wereld en mogen dat ook met trots laten zien.”

Meer informatie over Alexion Hospitality is te vinden op alexion-hospitality.com. Voor informatie en updates over de events kan men terecht op de Instagram pagina van Alexion Events.