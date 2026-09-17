Gewapende mannen lossen schoten bij overval op terrein appartementencomplex

Op het terrein van een appartementencomplex in Suriname zijn vanmorgen twee mensen overvallen door vier gewapende en gemaskerde mannen. De daders losten ter plaatse schoten en maakten twee halskettingen en mobiele telefoons buit. De slachtoffers liepen geen letsel op.

De melding van de overval kwam rond 10.3o uur bij e Surinaamse binnen. Het complex ligt aan de Riosiestraat, een zijstraat van de Frederikshoopweg in het ressort Santodorp.

De overvallers waren gewapend met vuistvuurwapens. Na de beroving verlieten zij het terrein in een grijze Toyota Vitz. Het kenteken en de vluchtrichting zijn onbekend.