Energiecontract in Nederland kiezen? Kijk verder dan het kale tarief

Wie in Nederland een nieuw energiecontract zoekt, ziet al snel prijzen per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Die tarieven zijn belangrijk, maar ze vertellen niet wat er uiteindelijk op de jaarrekening staat. Vaste leveringskosten, kortingen, belastingen, netbeheerkosten en het eigen verbruik bepalen samen het totaal.

Gebruik je eigen jaarverbruik

Een gemiddeld huishouden is handig voor een voorbeeldberekening, maar niemand woont precies gemiddeld. Met de meest recente jaarafrekening erbij wordt ‘Stroom en gas vergelijken’ daarom een stuk concreter: je kunt aanbiedingen naast elkaar zetten op basis van het echte verbruik in plaats van een fictief huishouden. Vooral bij grote verschillen in gasverbruik of eigen opwek kan dat de rangschikking flink veranderen.

Vast geeft tariefzekerheid en geen vaste rekening

Voor huishoudens die vooral voorspelbaarheid belangrijk vinden, kan een vast energiecontract’ aantrekkelijk zijn. Het leveringstarief ligt dan gedurende de afgesproken looptijd vast, terwijl de totale rekening nog steeds afhangt van het verbruik en andere kosten. Wie meer prijsbeweging accepteert en het verbruik deels kan sturen, kan juist een flexibeler contract overwegen.

Een hoge korting kan het beeld vertekenen

Een welkomstkorting kan ervoor zorgen dat een leverancier in het eerste jaar goedkoop uitkomt, zelfs wanneer de kale tarieven niet het laagst zijn. Vergelijk daarom op de verwachte jaarprijs en kijk wat er na de actieperiode gebeurt.Zet aanbiedingen daarom over dezelfde looptijd naast elkaar. Een eenmalige bonus en een structureel lager tarief zijn twee verschillende vormen van voordeel; pas omgerekend naar de totale contractkosten worden ze eerlijk vergelijkbaar.

Met zonnepanelen verandert de berekening

Wie stroom teruglevert, moet ook kijken naar terugleververgoeding, terugleverkosten en de manier waarop een contract met eigen opwek omgaat. Daardoor kan dezelfde leverancier voor twee buren een heel andere uitkomst geven. Een goede energievergelijking is dus persoonlijker dan een tabel met twee tarieven. Hoe nauwkeuriger het verbruik en de woonsituatie worden ingevoerd, hoe bruikbaarder de uitkomst

Variabel en dynamisch zijn niet hetzelfde

Bij een variabel contract kan de leverancier de tarieven periodiek aanpassen. Een dynamisch contract volgt de groothandelsmarkt veel directer, waardoor stroomprijzen per uur of kwartier en gasprijzen per dag kunnen veranderen. Wie vooral naar ‘flexibel’ of ‘niet vast’ kijkt, mist daardoor een belangrijk verschil in prijsrisico. Voor huishoudens die weinig met hun verbruik willen schuiven, kan een variabel contract anders aanvoelen dan dynamisch. Wie juist een elektrische auto of andere grote verbruiker slim kan aansturen, heeft meer mogelijkheden om op dynamische prijsverschillen te reageren. Vergelijk bovendien altijd contracten die ongeveer hetzelfde risico bieden. Een éénjarig vast contract en een dynamisch contract kunnen in dezelfde lijst staan, maar ze doen iets anders. Bij vast koop je prijszekerheid voor de afgesproken periode; bij dynamisch beweegt de prijs veel directer mee met de markt. Een lager verwacht jaarbedrag is daarom niet het enige verschil. Vraag jezelf af hoeveel schommelingen je accepteert, of je verbruik kunt sturen en hoe belangrijk voorspelbare maandlasten zijn. Pas wanneer die voorkeur duidelijk is, krijgt de prijsvergelijking echt betekenis.