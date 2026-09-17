Bouterse-Waldring wil nalatenschap Desi Bouterse voortzetten met boek, standbeeld en sociale stichting

De nalatenschap van wijlen oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse moet volgens zijn weduwe Ingrid Bouterse-Waldring worden voortgezet. Er wordt gewerkt aan een boek over Bouterse en er zijn plannen voor een standbeeld.

Daarnaast wil Bouterse-Waldring op 13 oktober, de geboortedag van haar overleden echtgenoot, een sociale stichting lanceren in Suriname. Daarmee wil zij het sociale werk dat volgens haar kenmerkend was voor Bouterse voortzetten.

“Er wordt een boek over hem geschreven en we willen een standbeeld. Ik wil, als het me lukt, op zijn jaardag op 13 oktober een sociale stichting lanceren waarin we geld gaan storten en waarmee we sociaal werk gaan doen. Want dat was zijn ding.

Mijn man was een sociaal mens en ik denk dat we door moeten gaan met het sociale werk dat hij deed. Want zo kenden we hem en iedereen kon bij hem aankloppen. En daarmee wil ik doorgaan”, zei Bouterse-Waldring op Sign-in tv.

Het is niet de eerste keer dat Bouterse en NDP’ers de plannen voor de drie voornoemde zaken kenbaar maken. Nu blijken deze plannen echter meer vorm te krijgen.

Desi Bouterse werd in december 2023 door het Hof van Justitie in Suriname tot 20 jaar cel voor meervoudige moord veroordeeld en sloeg enkele dagen voor zijn arrestatiebevel op de vlucht. Hij bleef voortvluchtig totdat hij in december 2024 op zijn schuiladres overleed vanwege een complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik.