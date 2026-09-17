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BIS noemt zich eerste digitale ministerie van Suriname: andere ministeries moeten volgen

KAM Thuiszorg

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BIS noemt zich eerste digitale ministerie van Suriname

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BIS Online is officieel in gebruik genomen, met de ambitie om het digitale dossiersysteem op termijn binnen de hele Surinaamse overheid toe te passen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking presenteert zich met deze stap in een persbericht als het eerste digitale ministerie van het land.

Het nieuwe systeem maakt dossiers digitaal traceerbaar en ondersteunt zowel de verwerking als de opvolging van documenten. Daarmee wordt ingezet op een transparantere en efficiëntere werkwijze, waarbij resultaten centraal staan.

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Minister Melvin Bouva benadrukte dat de mogelijkheden verder reiken dan zijn eigen departement. Ook andere ministeries kunnen het systeem volgens hem toepassen en daarmee bijdragen aan de verdere digitalisering van de overheid. “BIS is het eerste digitale ministerie van Suriname. Laten wij ervoor zorgen dat het niet het laatste is.”

BIS Online is een Document Management System binnen het Office 365-platform. Bij de ontwikkeling werd samengewerkt met de ICT-afdeling en bood e-Government ondersteuning door de benodigde licenties beschikbaar te stellen.

Ambassadeur Gilbert van Lierop nam de volledige bouw van het systeem voor zijn rekening. Als erkenning voor zijn bijzondere bijdrage ontving hij een certificaat van waardering.

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