15 procent loonsverhoging voor regering en DNA voorlopig aangehouden

De veelbesproken loonsverhoging van 15 procent voor leden van de regering en De Nationale Assemblée in Suriname (DNA) wordt voorlopig aangehouden. Na kritiek vanuit de samenleving is daarmee nog geen definitief einde gekomen aan de verhoging: in oktober wordt het besluit opnieuw beoordeeld.

Het besluit om de verhoging aan te houden is dinsdag 15 september genomen tijdens de regeringsvergadering, meldt het Kabinet van de President in een verklaring van 17 september.

De verhoging is opgenomen in de nieuwe bezoldigingsreeksen die per 1 september 2026 gelden. Die reeksen zijn per beroepsgroep vastgesteld in een resolutie van 8 september. De regering heeft nu besloten de verhoging voor zowel kabinetsleden als parlementariërs voorlopig aan te houden.

Volgens de verklaring vindt de regering nader onderzoek en verdere discussie nodig. Welke punten daarbij precies worden onderzocht, wordt niet toegelicht.

In oktober komt het kabinet opnieuw bijeen om het besluit te evalueren. De regering zegt de uitkomst daarvan duidelijk en transparant met de samenleving te zullen delen.