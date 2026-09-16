Zoekhondenteam weerspreekt beeld bij Renze en Telegraaf: geen zoekgebieden achtergehouden

Geen kille ontvangst, geen opgelegde beperkingen aan het contact met de pers en geen aanwijzingen dat zoekgebieden werden achtergehouden. Het Nederlandse zoekhondenteam dat in Suriname naar de vermiste Rodney Leysner zocht, weerspreekt het beeld dat op maandag 14 september in het televisieprogramma Renze en in De Telegraaf over hun inzet is geschetst.

Stichting Reddingshonden RHWW stelt in een persverklaring dat het team juist zeer goed is ontvangen door de betrokken Surinaamse instanties. De samenwerking met Kapitale Delicten, Bestrijding Zware Criminaliteit, Forensische Opsporing en de Drone Unit van het Korps Politie Suriname wordt als uitstekend omschreven. Daarmee reageert de organisatie op de bewering in de krant dat de zoekploeg „bepaald niet warm ontvangen” zou zijn.

Ook de suggestie bij Renze dat het team volledig van de buitenwereld was afgeschermd en uitsluitend op een beperkt aantal door de politie aangewezen plekken mocht zoeken, krijgt weerwoord. De zoekploeg was van 2 tot en met 7 september actief in het district Saramacca. Daar werden de vindplaats van het voertuig van Leysner, het perceel van een verdachte en een aangrenzend terrein doorzocht. Het team heeft naar eigen zeggen op geen enkel moment de indruk gekregen dat zoekgebieden werden achtergehouden.

De beperkte communicatie over de zoekacties was bovendien een eigen beslissing. Al bij aankomst in Suriname, eind augustus, had de organisatie publiekelijk aangekondigd terughoudend te zullen zijn met informatie zolang het strafrechtelijk onderzoek liep. Ook de keuze om updates alleen met toestemming van de bevoegde autoriteiten te publiceren, was vooraf door het team zelf gemaakt.

Die terughoudendheid moest voorkomen dat de zoekploeg het onderzoek zou doorkruisen. Van een door anderen opgelegde beperking was volgens de organisatie geen sprake. Dat bevindingen rechtstreeks met de Surinaamse politie werden gedeeld, beschouwt zij eveneens als een normale forensische werkwijze binnen een lopend strafrechtelijk onderzoek. Het team staat achter die aanpak, die volgens de organisatie de zorgvuldigheid ten goede komt.

Het weerwoord heeft nadrukkelijk alleen betrekking op de ervaringen van de eigen zoekploeg. Over de manier waarop andere door de familie ingeschakelde partijen zijn ontvangen, doet de organisatie geen uitspraken.

Voor de wanhoop en frustratie van de familie Leysner, die na een maand nog altijd in onzekerheid verkeert, spreekt het team begrip en groot respect uit. Juist daarom wil het voorkomen dat onjuiste informatie over zijn werkzaamheden de zoektocht vertroebelt.