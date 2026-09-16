Winkelier schiet jarige klant in knie na ruzie over geld

Een ruzie over wisselgeld bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg in Suriname is dinsdagavond geëindigd in een schietpartij. De 24-jarige M.K., die die dag jarig was, werd in zijn rechterknie geraakt. De politie van Livorno heeft de 59-jarige Chinese winkeleigenaar L.Y. aangehouden.

M.K. was naar de supermarkt gegaan om twee flessen Sprite te kopen. Hij betaalde met een biljet van 200 SRD, maar kreeg zijn wisselgeld niet terug. De winkelier wilde het bedrag naar eigen zeggen verrekenen met een oude schuld.

Daarop zou M.K. boos zijn geworden. Tijdens de woordenwisseling die volgde, sloeg hij met zijn vuist de kassa kapot. Vervolgens pakte hij een vuilnisemmer bij de ingang en gooide die in de richting van de winkelier.

M.K. en een vriend verlieten daarna de zaak. De ondernemer liep hen achterna en loste vanaf de ingang van de supermarkt een schot. De kogel raakte M.K. in zijn rechterknie.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de winkelier geen vuurwapenvergunning heeft voor het betreffende wapen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is L.Y. in verzekering gesteld.