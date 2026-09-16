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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Werknemers leerden via Google Chinese handtekeningen namaken voor valse leveringsbonnen

KAM Thuiszorg

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Drie werknemers van een waterproductiebedrijf in het district Wanica zouden via Google informatie hebben gezocht over het namaken van Chinese handtekeningen. Die handtekeningen zouden vervolgens op vervalste leveringsbonnen zijn geplaatst.

De mannen worden ervan verdacht grote hoeveelheden water te hebben geleverd zonder de ontvangen betalingen aan hun werkgever af te dragen.

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Het gaat om G.R., B.M. en K.S., die alle drie zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld. Volgens Politie – Regio Midden Suriname zouden zij sinds vorig jaar gezamenlijk op deze manier hebben gehandeld.

De verdenking draait om het valselijk opmaken van bonnen voor waterleveringen. Bij het onderzoek kwam ook de vermoedelijke zoektocht naar informatie over het vervalsen van handtekeningen in het Chinees naar voren. De nagemaakte handtekeningen zouden zijn gebruikt op de betreffende documenten.

De zaak kwam aan het rollen toen binnen het bedrijf onregelmatigheden werden ontdekt. Daarop volgde een aangifte bij de Surinaamse politie, waarna de Recherche Regio Midden het onderzoek overnam.

Bij het opsporen en aanhouden van de verdachten werkte de recherche samen met het Quick Response Team en de inlichtingendiensten. G.R. werd als eerste opgepakt. Kort daarop volgden de aanhoudingen van B.M. en K.S.

Hoeveel water op deze wijze zou zijn geleverd en welk bedrag het bedrijf daardoor zou zijn misgelopen, is niet bekendgemaakt. De drie verdachten blijven in het belang van het verdere onderzoek in verzekering. Het onderzoek duurt voort.

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