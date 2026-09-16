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Schutter op bromfiets beschiet woning aan Swastikaweg

KAM Thuiszorg

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Man schiet met vuistvuurwapen

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Een woning aan de Swastikaweg in Suriname is afgelopen nacht beschoten. Ter plaatse werden meerdere hulzen van 9 mm en drie kogelinslagen aangetroffen.

Volgens bekomen informatie schakelden de bewoners direct de Surinaamse politie in nadat zij de knallen hadden gehoord.

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Op camerabeelden is te zien dat een man op een bromfiets ter plaatse kwam en meerdere schoten loste. Daarna reed hij in de richting van de Toevluchtweg. De verdachte droeg een witte trui met lange mouwen.

De eigenaar van de woning verblijft momenteel in het buitenland. De Forensische Opsporing werd ingeschakeld om sporen en bewijsmateriaal veilig te stellen. De politie van Kwatta onderzoekt de zaak.

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