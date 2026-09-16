Pawiroredjo: “Die 15 procent voor de assemblee, regering en rechterlijke macht kan absoluut niet”

NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo vindt dat VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien een goede stap heeft gezet door president Jennifer Simons middels een voorstel te adviseren om de 15 procent loonsverhoging voor politieke ambtsdragers, waaronder ook DNA-leden, tegen te houden. Pawiroredjo zei in het programma Retrospectie op LIMFM dat hij in een zeer vroeg stadium aan zijn fractie heeft gezegd dat zij deze verhoging voor de assemblee niet kunnen laten doorgaan.

“Ik breng in herinnering, want het is niet op de agenda geplaatst, dat de heer Atompai en ik een wet hebben ingediend om opnieuw naar die vergoedingen te kijken voor volksvertegenwoordigers. Dus in het verlengde daarvan spreekt het voor zich dat dit ding buitenproportioneel zou zijn”, zei Pawiroredjo.

De NPS’er merkte op dat het niet kan dat, terwijl er aan de ene kant onderhandeld is over een loonsverhoging, degenen die ook aan de onderhandelingstafel zaten ook meegaan in de verhoging. Hij noemt als voorbeeld het bedrijfsleven, waar, indien het personeel een loonsverhoging krijgt, de directie daarin niet meegaat.

“In geen enkel bedrijf is dat zo. Want anders heb je een prikkel om mee te werken aan nog meer verhogingen. Dus die koppeling met die directeurschalen met ministers en volksvertegenwoordigers is inderdaad de basis. Dus die moet je beginnen los te laten”, stelde hij.

De fractieleider benadrukt dat de loonsverhoging van 15 procent die landsdienaren gaan krijgen op zich al niet veel is voor deze groep. Aan de andere kant zorgt een procentuele verhoging ervoor dat de mensen die het minst verdienen bij elke verhoging het minst vooruitgaan.

“En degenen die meer verdienen, krijgen altijd meer. Dus het verschil tussen de laagste en de hoogste wordt steeds groter. En daar moet nu een keer naar gekeken worden. Dus die 15 procent voor de assemblee, regering en rechterlijke macht kan absoluut niet onder deze omstandigheden. Het kan überhaupt niet. Ik ga er niet mee kunnen leven dat wij nu al buitenproportioneel meer betaald krijgen en daarop nog 15 procent erbij moeten krijgen. A sani dati no kan. Daar kunnen wij niet aan meewerken”, aldus Pawiroredjo.