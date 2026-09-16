Ingrid Bouterse: “Zoals ik heb gehoord, zal Dino Bouterse volgend jaar vrij zijn”

Dino Bouterse, die in maart 2015 in New York is veroordeeld tot 16 jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens internationale drugs- en wapenhandel en steun aan een terreurorganisatie, komt volgens zijn stiefmoeder Ingrid Bouterse-Waldring mogelijk volgend jaar vrij.

“Zoals we hebben gehoord en zoals ik heb begrepen, laat me dat zo voorzichtig mogelijk zeggen, zal hij volgend jaar vrij zijn. En we hopen misschien iets eerder”, zei Bouterse-Waldring in een interview op Sign-in TV.

De NDP-topper en parlementariër stelt dat zij vooralsnog niet meer wil aangeven en voor nu de zaak zal afwachten. Wel is het voor haar moeilijk om aan te geven of het goed met Dino gaat, aangezien zij ervan uitgaat dat het toch niet leuk zal zijn waar hij is.

“Als het goed gaat… het is toch niet leuk om te zijn waar je bent”, aldus de politica. Volgens de NDP-topper en parlementariër is het moeilijk om te beoordelen hoe het met hem gaat, gezien de plek waar Dino zich bevindt.

In oktober vorig jaar wees zijn neef Romano Meriba al op een spoedige terugkomst van Dino en stelde hij dat er altijd nog de mogelijkheid bestaat dat Dino, ondanks zijn eerdere veroordeling, ooit president kan worden van Suriname.

Gedurende de detentie van Dino in de VS zijn de afgelopen jaren zowel zijn zoon, Walter Bouterse, als zijn vader, Desi Bouterse, overleden.