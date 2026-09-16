Georgy Entertainment viert 24-jarig bestaan ook in NL met ‘Sranan Fesa’ in Reeuwijk

Georgy Entertainment uit Suriname viert zijn 24-jarig bestaan in Nederland. Op zaterdag 24 oktober 2026 staat zalencentrum De Brug in Reeuwijk in het teken van ‘Sranan Fesa’: een jubileumavond met liveoptredens, dans en Surinaamse gezelligheid.

Naast Georgy Entertainment staan Sally, Djoeminten en Gaffie uit Suriname op het programma. Met het feest wil de organisatie familie, vrienden en muziekliefhebbers uit heel Nederland samenbrengen om stil te staan bij 24 jaar muziek en entertainment.

Het programma krijgt verder ondersteuning van Ammier Tordjo, Aida Amatstam en Chantal Karijosentono. Ook DJ Marlon en MC Val zijn van de partij. Dansgroep Nuansa Seni Performing Art verzorgt eveneens een bijdrage aan de jubileumviering.

De inloop bij zalencentrum De Brug begint om 20.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 25 euro; aan de deur geldt een hogere toegangsprijs.

Reserveren kan bij Vallery via 0641931363, Freco via 0611159271, Saliman via 0634585413 of Marita via 0615134562.