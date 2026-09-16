Gemaskerde overvallers lossen schoten en beroven twee Cubaanse vrouwen

Twee Cubaanse vrouwen van 19 en 20 jaar zijn afgelopen nacht voor een woning aan de Margaritjistraat in Suriname overvallen door vier gemaskerde mannen. De gewapende daders losten schoten, sloegen de vrouwen in het gezicht en maakten geld en gouden sieraden buit.

Volgens bekomen informatie waren de vrouwen op een e-bike naar de woning gereden. Toen zij het terrein wilden oplopen, stopte een grijze Toyota Vitz voor het pand. Vier gemaskerde mannen stapten uit. Zij waren gewapend met vuistvuurwapens en losten direct schoten.

De overvallers rukten de schoudertas van een van de vrouwen weg. Daarin zat ongeveer 1.000 SRD. Ook namen zij een gouden oorbel van haar af. Van het andere slachtoffer werden eveneens gouden oorbellen buitgemaakt.

Tijdens de beroving sloegen de daders beide vrouwen met gebalde vuisten in het gezicht. De slachtoffers hielden daar pijn aan over. Na de overval stapten de mannen weer in de Toyota Vitz en vluchtten zij via de Gongrijpstraat in de richting van de Ringweg.

De politie ontving rond 04.00 uur een melding van schoten op de kruising van de Gongrijpstraat en de Margaritjistraat. Kort daarna reed een grijze Toyota Vitz met hoge snelheid over de Gongrijpstraat.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.