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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gemaskerde man rukt gouden ketting van hals 70-jarige bij winkel

KAM Thuiszorg

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Een 70-jarige man is dinsdagmiddag bij een winkel aan de Ringweg-Zuid in Suriname beroofd van zijn gouden halsketting. De dader was volledig in het zwart gekleed en droeg een masker. Hij wist na de beroving te ontkomen.

Volgens bekomen informatie had het slachtoffer J.S. boodschappen gedaan bij New Choice. Daarna liep hij terug naar zijn voertuig, dat voor de winkel geparkeerd stond.

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Toen de man naast zijn auto stond en wilde instappen, zag hij plotseling iemand achter zich. Die rukte de gouden ketting van zijn hals en rende weg in de richting van de Nieuw Charlesburgweg.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Munder onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

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