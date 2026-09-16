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Geld en ruw goud teruggevonden na gewapende overval op winkel Villa Brazil

KAM Thuiszorg

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Geld en ruw goud teruggevonden na gewapende overval op winkel Villa Brazil
Beeld via politie Regio Midden Suriname

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De politie in Suriname heeft vier verdachten aangehouden na een gewapende overval op een winkel op het goudveld Villa Brazil in Sipaliwini. Daarbij werden de winkelier en zijn arbeider onder schot gehouden en beroofd van een groot geldbedrag, ruw goud en sigaretten.

De buit is teruggevonden en aan de benadeelde teruggegeven, meldt de Surinaamse politie.

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De overval vond plaats op vrijdag 11 september 2026, tussen 15.00 en 16.00 uur. Drie gemaskerde mannen drongen de zaak binnen. Een van hen richtte een vuistvuurwapen op de winkelier en zijn arbeider, waarna de overvallers onder bedreiging de buit meenamen.

Na de beroving stapten de mannen in een wit voertuig en reden zij met hoge snelheid weg.

Intensief speurwerk leidde vervolgens tot de aanhouding van vier verdachten in Villa Brazil. Een gemengd team wist hen in samenwerking met de inlichtingendienst op te sporen. Het gaat om E.M. (33), B.C. (25), K.D. (25) en D.B. (23).

Alle vier zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de overval is in handen van het politiebureau Brownsweg.

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